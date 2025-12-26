Il gatto dalla testa piatta in Thailandia ricompare dopo quasi 30 anni | era ritenuto estinto

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gatto dalla testa piatta, considerato probabilmente estinto in Thailandia, è ricomparso dopo quasi 30 anni dall’ultimo avvistamento: documentato nel Princess Sirindhorn Wildlife Sanctuary grazie alle fototrappole. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

