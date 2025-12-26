Il furto armati di ruspa nel negozio | sfondano la vetrina con l' escavatore rubato
La vetrina sfondata, gli scaffali a terra insieme agli articoli e gli scatoloni. In mezzo al negozio un escavatore, rubato da un capannone vicino e usato come ariete. Spaccata prima della vigilia di Natale ad Abbiategrasso (Milano), nel negozio Maury's in via Achille Grandi. Spaccata con la ruspa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Furto in un negozio a Druento: i ladri sfondano la vetrina usando un'auto come ariete e fanno incetta di prodotti
Leggi anche: Furto al centro commerciale di Beinasco: con un'auto rubata sfondano la vetrina, fanno incetta di profumi e scappano
Il furto armati di ruspa nel negozio: sfondano la vetrina con l'escavatore rubato.
Entrano armati e minacciano i dipendenti: rapina da 40mila euro nel Toys Center di Reggio Calabria - Per introdursi in negozio si sono mimetizzati con i clienti impegnati nello shopping natalizio, prima di costringere il personale ad aprire la cassaforte e consegnare l'incasso ... msn.com
Tenta un furto in un’armeria: ma la fuga dura pochi secondi e non finisce benissimo - Una ventenne ha tentato un furto lampo in un negozio di armi, ma la sua fuga è durata pochissimo grazie alla prontezza dei dipendenti. notizie.tiscali.it
Sorradile (OR): ladri armati fuggono dopo il furto in casa, fermati ed arrestati dai Carabinieri - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.