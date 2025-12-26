Il furto armati di ruspa nel negozio | sfondano la vetrina con l' escavatore rubato

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vetrina sfondata, gli scaffali a terra insieme agli articoli e gli scatoloni. In mezzo al negozio un escavatore, rubato da un capannone vicino e usato come ariete. Spaccata prima della vigilia di Natale ad Abbiategrasso (Milano), nel negozio Maury's in via Achille Grandi. Spaccata con la ruspa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

il furto armati di ruspa nel negozio sfondano la vetrina con l escavatore rubato

© Milanotoday.it - Il furto "armati" di ruspa nel negozio: sfondano la vetrina con l'escavatore rubato

Leggi anche: Furto in un negozio a Druento: i ladri sfondano la vetrina usando un'auto come ariete e fanno incetta di prodotti

Leggi anche: Furto al centro commerciale di Beinasco: con un'auto rubata sfondano la vetrina, fanno incetta di profumi e scappano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il furto armati di ruspa nel negozio: sfondano la vetrina con l'escavatore rubato.

furto armati ruspa negozioEntrano armati e minacciano i dipendenti: rapina da 40mila euro nel Toys Center di Reggio Calabria - Per introdursi in negozio si sono mimetizzati con i clienti impegnati nello shopping natalizio, prima di costringere il personale ad aprire la cassaforte e consegnare l'incasso ... msn.com

Tenta un furto in un’armeria: ma la fuga dura pochi secondi e non finisce benissimo - Una ventenne ha tentato un furto lampo in un negozio di armi, ma la sua fuga è durata pochissimo grazie alla prontezza dei dipendenti. notizie.tiscali.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.