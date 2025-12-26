Sydney Sweeney e Amanda Seyfried hanno collaborato per portare sul grande schermo il romanzo di successo di Freida McFadden, The Housemaid, ma non è l’unico adattamento intrigante con Sydney Sweeney. Una delle collaborazioni più sorprendenti in arrivo è un progetto che coinvolge il regista di Transformers e Bad Boys, Michael Bay, e la star di Housemaid ed Euphoria, Sydney Sweeney. Dopo mesi di silenzio, il film ha finalmente ricevuto un aggiornamento. ComicBook ha intervistato il produttore di Anaconda, Brad Fuller e, durante la discussione, ha anche fornito un aggiornamento sul film Outrun di Bay e Sweeney, annunciato all’inizio di quest’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il film tratto dal videogioco diretto da Michael Bay con Sydney Sweeney riceve un aggiornamento

Leggi anche: Sydney Sweeney criticata da Ruby Rose per il flop di Christy: "Hai rovinato il film"

Leggi anche: Il prossimo film di Tom Cruise, diretto da Iñárritu, secondo Michael Stuhlbarg è "un progetto folle"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Uscirà un nuovo film tratto dai videogiochi di Street Fighter; Return to Silent Hill: in anteprima esclusiva il poster italiano del film tratto dal videogame Silent Hill 2; I grandi film in uscita al cinema nel 2026 – primo semestre; Return to Silent Hill: il nuovo film della saga continuerà l'eredità del franchise.

C’è il primo trailer del nuovo film tratto dalla serie di videogiochi Street Fighter, e sembra che sarà piuttosto sopra le righe… - Non sembra che si prenderà troppo sul serio il film sul picchiaduro diretto da Kitao Sakurai. artribune.com

Return to Silent Hill: in anteprima esclusiva il poster italiano del film tratto dal videogame Silent Hill 2 - Arriva al cinema il 22 gennaio in anteprima mondiale con Midnight Factory l'attesissimo Return to Silent Hill, il film di Christophe Gans tratto dal videogame Silent Hill 2. comingsoon.it