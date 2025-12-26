Il derby di Santo Stefano alla Savino Del Bene Scandicci

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci 0-3 (21-25, 13-25, 17-25) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 11, Morello, Valoppi (L1), Bertolino 1, Zuccarelli 5, Colzi ne, Villani ne, Knollema 12, Maleševi? 1, Bukili? ne, Tanase 6, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Traballi ne, Bechis, Skinner 19, Castillo (L1), Ruddins 4, Franklin ne, Ribechi (L2) ne, Bosetti 7, Ognjenovi?, Mancini ne, Graziani 4, Nwakalor 3, Antropova 16, Weitzel 5. All. Gaspari. ARBITRI: Pozzato – Canessa. FIRENZE – Nel giorno in cui Il Bisonte Firenze stabilisce il suo nuovo record di pubblico da quando gioca al Pala BigMat (2876 spettatori), il derby finisce ancora una volta nelle mani della Savino Del Bene Scandicci, che fa valere il suo maggior tasso tecnico e si impone per 0-3, centrando la tredicesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Savino Del Bene Scandicci travolge Bergamo e consolida il secondo posto Leggi anche: Savino Del Bene Scandicci, c’è l’infrasettimanale con Chieri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Savino Del Bene Volley, a Santo Stefano il derby con Il Bisonte Firenze; Volley, derby sotto l'albero tra Savino Del Bene e Il Bisonte Firenze; Derby sotto l’albero! Si rinnova la tradizione della sfida con Il Bisonte Firenze; In campo a Santo Stefano ma è Milano-Conegliano di sabato il big match. Volley Donne, Scandicci stravince il derby con Firenze - Dal punto di vista statistico, la Savino Del Bene Volley ha fatto la differenza soprattutto in attacco e a muro. nove.firenze.it

