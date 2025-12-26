Il dado | SDP e ChiEdo nuovo singolo tra ansia e risalita

È disponibile su tutte le piattaforme Il dado, la collaborazione tra SDP e ChiEdo pubblicata da Estro Records e distribuita da Virgin Music Group. La ballad indie-pop con sfumature urban punta su una produzione essenziale e su un racconto diretto: una notte di smarrimento, ansia e distanza emotiva che, passo dopo passo, diventa consapevolezza e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

