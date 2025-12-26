Il Comune investe su donne e bambini | nidi gratuiti e occupazione femminile al centro

26 dic 2025

Dalla gratuità dei nidi all’aumento dei posti grazie agli investimenti pubblici. La vice sindaca di Rimini Chiara Bellini ha richiamato il percorso avviato dall’amministrazione per sostenere l’occupazione femminile e la conciliazione tra lavoro e famiglia, indicando nei servizi educativi uno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

