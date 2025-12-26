IL CIRCO DI MONTECARLO NEL SABATO DI RAI1 | UNA COPPIA INEDITA A CONDURRE

Per il secondo anno consecutivo, Rai1 trasmette il prestigioso Festival del Circo di Montecarlo. La 47° edizione va in onda in due prime serate sabato 27 dicembre e sabato 3 gennaio alle 21.30. Nato nel 1974 per volere del Principe Ranieri di Monaco, il Festival è diventato nel tempo un simbolo dell’eccellenza circense mondiale. Dalla sua scomparsa, questa eredità è stata raccolta da Sua Altezza Serenissima la Principessa Stéphanie di Monaco che porta avanti con passione la tradizione del Festival, arricchendola negli anni delle tendenze più moderne apportate per esempio da artisti provenienti da Le Cirque du Soleil. 🔗 Leggi su Bubinoblog

