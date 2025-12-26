Il ciclone di Natale si lascia alle spalle frane e danni | paura sulla Lughese per la fuoriuscita del Montone
È in fase di attenuazione l'intensa perturbazione che ha segnato il Natale forlivese, lasciando dietro di sé una scia di danni nell'entroterra e preoccupazioni in pianura per il transito della piena del fiume Montone. Non sono mancati momenti di tensione nella serata di giovedì quando, lungo la.
Il ciclone di Natale si lascia alle spalle frane e danni: paura sulla Lughese per la fuoriuscita del Montone.
