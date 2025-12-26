Il Centro Studi ‘Pasquale Mastroianni’ di Campoli Appennino dona presidi sanitari alla UOC Cardiologia UTIC di Sora
Si è svolta nei giorni scorsi presso la UOC CardiologiaUTIC – Polo C dell’Ospedale di Sora, la cerimonia di consegna dei presidi sanitari donati dal Centro Studi “Pasquale Mastroianni” di Campoli Appennino. La donazione ha riguardato 2 deambulatori; 1 telo per lo scorrimento dei pazienti; 2. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Festa del tartufo di Campoli Appennino
Leggi anche: Cardiologia, l'omaggio dell'ospedale Civico: l’Utic intitolata al dottor Ettore D’Antonio
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Auguri di buone feste dal Centro Studi Cetacei. Con l’auspicio di continuare insieme a tutelare il mare e i suoi abitanti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.