Il Centro Studi ‘Pasquale Mastroianni’ di Campoli Appennino dona presidi sanitari alla UOC Cardiologia UTIC di Sora

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta nei giorni scorsi presso la UOC CardiologiaUTIC – Polo C dell’Ospedale di Sora, la cerimonia di consegna dei presidi sanitari donati dal Centro Studi “Pasquale Mastroianni” di Campoli Appennino. La donazione ha riguardato 2 deambulatori; 1 telo per lo scorrimento dei pazienti; 2. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

