Il Cardinal Zuppi scherza via radio nell' auto dei Carabinieri | C' è assembramento pastori a Betlemme

(Agenzia Vista) Bologna, 26 dicembre 2025 “Pare che ci sia un assembramento di pastori a Betlemme, però tranquilli non c'è bisogno di intervenire. Un grande augurio di Buon Natale e grazie per il lavoro e per il servizio che fate. E che questo Natale sia pieno di speranza e luce nelle tante difficoltà che dovete affrontare”. Così il Cardinal Zuppi scherza via radio nell'auto dei Carabinieri di Bologna nella notte di Natale. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

