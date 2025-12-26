Il Cardinal Zuppi scherza via radio nell' auto dei Carabinieri | C' è assembramento pastori a Betlemme – Il video
(Agenzia Vista) Bologna, 26 dicembre 2025 “Pare che ci sia un assembramento di pastori a Betlemme, però tranquilli non c’è bisogno di intervenire. Un grande augurio di Buon Natale e grazie per il lavoro e per il servizio che fate. E che questo Natale sia pieno di speranza e luce nelle tante difficoltà che dovete affrontare”. Così il Cardinal Zuppi scherza via radio nell'auto dei Carabinieri di Bologna nella notte di Natale. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
