Il Cardinal Zuppi scherza via radio nell' auto dei Carabinieri | C' è assembramento pastori a Betlemme – Il video

(Agenzia Vista) Bologna, 26 dicembre 2025 “Pare che ci sia un assembramento di pastori a Betlemme, però tranquilli non c’è bisogno di intervenire. Un grande augurio di Buon Natale e grazie per il lavoro e per il servizio che fate. E che questo Natale sia pieno di speranza e luce nelle tante difficoltà che dovete affrontare”. Così il Cardinal Zuppi scherza via radio nell'auto dei Carabinieri di Bologna nella notte di Natale. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Il Cardinal Zuppi scherza via radio nell'auto dei Carabinieri: C'è assembramento pastori a Betlemme

Leggi anche: Il cardinale Zuppi scherza via radio nell’auto dei carabinieri: “C’è un assembramento di pastori a Betlemme…” – Video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il cardinale Zuppi scherza via radio nell’auto dei carabinieri: “C’è un assembramento di pastori a Betlemme…” – Video; Il cardinale Zuppi fa gli auguri di Natale alle forze dell'ordine di Bologna | VIDEO; Zuppi: il mondo vive l'ora della forza e dell'arroganza, Dio viene disarmato e ci disarma. E scherza alla radio del 112: assembramento di pastori a Betlemme, ma non intervenite (Irina Smirnova); Gli auguri di Natale del cardinale Zuppi ai carabinieri: “A Betlemme c’è un assembramento di pastori...”.

Il Cardinal Zuppi scherza via radio nell'auto dei Carabinieri: C'è assembramento pastori a Betlemme - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it