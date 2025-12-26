il camino va in fiamme panico nel cuore della notte

L’allarme è scattato poco dopo le 2 di notte di ieri, giovedì 25 dicembre, a Senale, in Alto Adige: i vigili del fuoco sono subito partiti per sedare l’incendio che ha interessato un camino, con le cause e l’origine del rogo in fase di chiarimento. All’arrivo dei pompieri, le fiamme si erano già. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Le fiamme, originate dal camino dell’abitazione, hanno avvolto la copertura e parte della mansarda - facebook.com facebook