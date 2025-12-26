Il bagno di Babbo Natale sfida il maltempo | grande partecipazione alla Scala dei Turchi

Alla Scala dei Turchi la magia del Natale ha battuto ancora una volta tutto il resto. Si è svolta regolarmente la quinta edizione del "Bagno di Babbo Natale", appuntamento ormai atteso che unisce tradizione, goliardia e spirito di comunità in uno degli scenari più suggestivi del territorio.

Bagno di Babbo Natale alla Scala dei Turchi, torna l'appuntamento più folle e suggestivo delle feste - Torna anche quest'anno uno degli appuntamenti più originali e spettacolari delle festività in provincia di Agrigento: il "Bagno di Babbo Natale"

Babbo Natale: i bambini che ci credono sono più felici e creativi - Babbo Natale, il personaggio ispirato a San Nicola, protettore dei bambini, è conosciuto in quasi tutto il mondo, tanto che esistono persino raduni di persone vestite da Babbo Natale. tgcom24.mediaset.it

Babbo Natale è "atterrato" alla Scala dei Turchi. Anche quest'anno, per il quinto anno comsecutivo, in tanti hanno raggiunto la Scala dei Turchi per il Bagno di Babbo Natale. E, malgrado le condizioni meteo non fossero le migliori, il tuffo in acqua c'è stato

