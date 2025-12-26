Il 31 dicembre nel cuore di questa città italiana si celebra il Rogo del Vecchione | un evento unico per accogliere l’anno nuovo

Passa il tuo capodanno dei sogni in un luogo ameno con un ambiente emozionante: tutti i dettagli sull’evento dell’anno. La città di Bologna si prepara a celebrare il Capodanno 2026 con una proposta che unisce tradizione, cultura e intrattenimento, attirando residenti e turisti nel suo cuore pulsante: Piazza Maggiore. Tra gli eventi più attesi spicca il celebre Rogo del Vecchione, una tradizione che da decenni segna il passaggio all’anno nuovo con un simbolico gesto di rinnovamento. Un evento assurdo – www.L’opinionista.it La giornata del 31 dicembre a Bologna si presenta ricca di appuntamenti che spaziano dalle visite culturali agli eventi gastronomici, fino ai concerti e alle feste in piazza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

