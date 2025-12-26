Il 2025 un anno fantastico per il fascismo negli Stati Uniti di ‘Re Donnie VIII’ la tirannia prospera | la stoccata di Jimmy Kimmel

“Dal punto di vista del fascismo, questo è stato davvero un grande anno”. Jimmy Kimmel non usa giri di parole nel suo contro-discorso di Natale trasmesso da Channel 4, la rete britannica che da oltre trent’anni affida a una voce alternativa il messaggio natalizio opposto a quello di re Carlo. Seduto in poltrona, cardigan informale, albero alle spalle e biscotti sul tavolino, il conduttore del Jimmy Kimmel Live ha trasformato l’intervento in un duro atto d’accusa contro Donald Trump e le politiche della Casa Bianca, definite sempre più illiberali. “Onestamente, non credo di avere idea di cosa stia succedendo a casa vostra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

