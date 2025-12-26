Il 2025 di Pulisic | 9 gol e una valutazione da capogiro

Milan, Pulisic continua a segnare con continuità da bomber da quando è arrivato in rossonero. Ecco i suoi numeri nel 2025 e quanto costa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il 2025 di Pulisic: 9 gol e una valutazione da capogiro Leggi anche: Il gol non basta, Leao saluta il Milan: cifra da capogiro Leggi anche: Gol Puczka: cosa ha fatto l’esterno della Juventus Next Gen!? Punizione da capogiro per l’1-1 contro il Bra – VIDEO Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. De Marco: 'Giusto il rosso a Zaccagni, gol di Pulisic non era da annullare'; “Il gol di Pulisic è regolare, non è fallo. E su Pavlovic-Cheddira tutti molto bravi”: De Marco…; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Open Var: Il gol di Pulisic in Milan-Sassuolo non andava annullato. Milan: Pulisic, rimbalza il gossip su una presunta relazione con Sydney Sweeney - Sul giocatore del Milan Pulisic, sui social circolano voci su un legame con l’attrice americana Sydney Sweeney senza conferme dai diretti interessati. it.blastingnews.com

Milan, Pulisic capocannoniere rossonero con 9 gol segnati - E' Christian Pulisic il giocatore del Milan che ha segnato di più finora in questa stagione: l'attaccante americano è a quota nove gol tra campionato (sette) e Coppa Italia ... milannews.it

Milan-Virtus Entella 2-3: gol di Pulisic e Borsani. Debenedetti decisivo - La Virtus Entella ha battuto il Milan nell'amichevole giocata a Solbiate Arno durante questa sosta per le nazionali. sport.sky.it

VOCE CLAMOROSA: Secondo alcune indiscrezioni trapelate di recente, Christian Pulisic sarebbe accostato all’attrice Sydney Sweeney. Interpellata sull’argomento, Sweeney ha scelto di mantenere la calma, limitandosi a smentire le voci e a non entrare n - facebook.com facebook

