Il 117esimo anniversario del terremoto gli appuntamenti per commemorare la tragedia

Anche quest’anno, in occasione del 117° anniversario del devastante terremoto che colpì la città di Messina il 28 dicembre 1908, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Federico Basile, con il coordinamento dell’Assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, d’intesa con l’Assessore alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Il 117esimo anniversario del terremoto, gli appuntamenti per commemorare la tragedia Leggi anche: Foto di Amatrice usata per commemorare il terremoto dell’Irpinia, gaffe sui social del ministro Musumeci Leggi anche: 45° anniversario del terremoto dell’Irpinia: tra memoria e prevenzione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Messina: 117° Anniversario del Terremoto del 1908, tutti gli eventi in programma; Messina ricorda il Terremoto del 1908: mostra commemorativa e cerimonia istituzionale a Largo 28 Dicembre; Messina: anniversario del terremoto del 1908, il Gruppo “Padre nostro … Padre di tutti” ha programmato due appuntamenti. 117 anni dal terremoto del 1908, Messina non dimentica IL PROGRAMMA - Le iniziative in città dal 27 al 29 dicembre, tra Comune e Gruppo "Padre nostro... msn.com Messina ricorda le vittime del terremoto del 1908: due appuntamenti per il 117° anniversario - Il primo domani, sabato 27 dicembre alle ore 10, al Cimitero Monumentale di Messina, dove si svolgerà la recita del Rosario in forma itinerante ... msn.com

Messina: anniversario del terremoto del 1908, il Gruppo “Padre nostro … Padre di tutti” ha programmato due appuntamenti - Padre di tutti” ha programmato due appuntamenti, un’esperienza di cammino e di preghiera, pe ... strettoweb.com

Messina ricorda le vittime del terremoto del 1908: due appuntamenti per il 117° anniversario https://gazzettadelsud.it/p=2148251 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.