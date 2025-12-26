Grazie all'uso di un farmaco di nuova generazione, che l'Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco - ha reso utilizzabile alcuni mesi fa, è stato usato all'ospedale di Polla, tra le prime volte in Italia, e ha permesso di salvare la vita a una persona grazie alle qualità del medicinale e alle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Ictus ischemico a 55 anni, salvato da farmaco di nuova generazione

