I segreti dei super ager | ecco le regole di chi invecchia senza invecchiare davvero

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi un nuovo filone di studi e testimonianze punta l’attenzione sui cosiddetti «super ager»: individui over 80 che convivono con l’età anagrafica ma sfidano il declino fisico e cognitivo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

i segreti dei super ager ecco le regole di chi invecchia senza invecchiare davvero

© Xml2.corriere.it - I segreti dei «super ager»: ecco le regole di chi invecchia senza invecchiare (davvero)

Leggi anche: Black Friday senza inganni: le regole per un acquisto davvero sicuro

Leggi anche: Le 10 Regole per Invecchiare Bene a 30, 40, 50 anni ed oltre…

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

segreti super ager regoleIl segreto dei «super ager»: le regole di chi invecchia senza invecchiare (davvero) - Per anni la ricerca sulla longevità ha incrociato geni, ambiente e stili di vita, cercando di spiegare perché alcune persone invecchiano mantenendo corpo e mente in salute. msn.com

“Vivere senza Età – I Segreti dei Super Agers”, il libro di Leonardo Calò sul segreto della longevità - “Vivere senza Età – I Segreti dei Super Agers” è un saggio che esplora come estendere la longevità (diventare "Super Agers") in modo naturale e consapevole, combinando le più recenti evidenze ... ilmessaggero.it

E’ in libreria “Vivere senza Età – I Segreti dei Super Agers” - E’ in libreria “Vivere senza Età – I Segreti dei Super Agers”, un saggio che esplora come estendere la longevità (diventare ("Super Agers") in modo naturale e consapevole, combinando le più recenti ... corrieredellosport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.