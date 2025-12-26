Oggi un nuovo filone di studi e testimonianze punta l’attenzione sui cosiddetti «super ager»: individui over 80 che convivono con l’età anagrafica ma sfidano il declino fisico e cognitivo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - I segreti dei «super ager»: ecco le regole di chi invecchia senza invecchiare (davvero)

Leggi anche: Black Friday senza inganni: le regole per un acquisto davvero sicuro

Leggi anche: Le 10 Regole per Invecchiare Bene a 30, 40, 50 anni ed oltre…

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il segreto dei «super ager»: le regole di chi invecchia senza invecchiare (davvero) - Per anni la ricerca sulla longevità ha incrociato geni, ambiente e stili di vita, cercando di spiegare perché alcune persone invecchiano mantenendo corpo e mente in salute. msn.com