i racconti di gianna e francesco detenuti con disagio psichico

“Il carcere di Sollicciano è stato un incubo”. Sono le voci di Gianna e Francesco (nomi di fantasia), con una disabilità vicina al 100%, entrambi usciti da poco da Sollicciano e arrivati al Centro Madre Fernanda, la struttura residenziale psichiatrica gestita dal Consorzio Zenit che offre a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Gianna e Francesco, detenuti con disagio psichico dalle celle di Sollicciano al centro Madre Fernanda: «Il caldo, il gelo, l'umidità e i topi. Non si poteva vivere così» - Due ex detenuti del carcere fiorentino, lei 56 anni, lui 57, entrambi con una disabilità psichica che arriva quasi al 100%, sono stati accolti nella struttura residenziale psichiatrica gestita dal Con ... corrierefiorentino.corriere.it