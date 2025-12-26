I racconti di Gianna e Francesco detenuti con disagio psichico
Gianna e Francesco, detenuti con disagio psichico dalle celle di Sollicciano al centro Madre Fernanda: «Il caldo, il gelo, l'umidità e i topi. Non si poteva vivere così» - Due ex detenuti del carcere fiorentino, lei 56 anni, lui 57, entrambi con una disabilità psichica che arriva quasi al 100%, sono stati accolti nella struttura residenziale psichiatrica gestita dal Con ... corrierefiorentino.corriere.it
