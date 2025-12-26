i prodotti per capelli alla caffeina potrebbero essere la svolta

È un prodotto entrato ormai di default nella skincare, ma ora sembra essere un must have anche per la chioma. E i prodotti per capelli alla caffeina sono una vera e propria svolta per chi ha problemi di diradamento e perdita costante: i benefici della caffeina sono in realtà molteplici (se usata con criterio, ma questo vale per tutti i prodotti). Prodotti per capelli alla caffeina: istruzioni per l’uso. E non è un dato da sottovalutare: per Consumer Goods e Retail, questi prodotti sono destinati a crescere in maniera importante nei prossimi anni. A livello di mercato, potrebbero raggiungere i 2,5 miliardi di dollari entro il 2031, mentre il tasso di crescita annuo arriverebbe a 9,5%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

