I Modà tornano sul palco per l’Estate 2026 in giro per l’Italia

Milano, 26 dic. (askanews) – Il Natale dei Modà è pieno di sorprese per i loro Romantici e dopo la pubblicazione del singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo” arriva l’annuncio di un nuovo tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che prenderà il via alla vigilia della prossima estate, il 20 giugno 2026, per poi proseguire tra giugno e luglio in giro per l’Italia. Il tour, da sempre il momento in cui i Modà danno il meglio di sé, partirà il 20 giugno (data Zero) dal Parco della Pace di Servigliano (FM) per poi fare tappa alla Reggia di Caserta (25 giugno) prima di approdare all’Allianz Stadium di Torino (30 giugno), arrivare alla Fiera del Levante di Bari (10 luglio), spostarsi al Teatro del Castello di Roccella Jonica (RC) il 22 luglio e chiudersi al Velodromo di Palermo il 24 luglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

