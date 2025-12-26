I migliori film italiani del 2025 | da La vita da grandi a La valle dei sorrisi

Storie umane, nuove visioni, debutti folgoranti, cuore e interpretazioni: il meglio del nostro cinema uscito nell'anno appena passato. Storie normali di persone normali. Oltre i generi, guardando alle autrici e agli autori di quel domani già arrivato. Forse è una banalità scriverlo, ma andando oltre il contesto delle solite locandine, il cinema italiano sta vivendo una vera primavera. Come dire, c'è speranza, c'è linguaggio, c'è visione. Ma non solo. C'è anche un ritorno ai principi del nostro cinema, declinando al meglio il concetto di commedia, da sempre un baluardo imprescindibile. E dunque, considerando solo i titoli usciti nel 2025, ecco quelli che, forse, sono i migliori film italiani dell'anno appena concluso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

