I migliori album italiani del 2025
Da Lucio Corsi a i cani, passando per Giorgio Poi e La Niña. Una guida ai dischi imperdibili dell’anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: I migliori album italiani del 2025
Leggi anche: I 15 migliori album italiani del 2025
I migliori album italiani del 2025 - Giovanni Ansaldo; I 30 migliori album italiani del 2025; BEST ALBUMS 2025: i migliori dischi italiani del 2025; I 45 migliori dischi italiani del 2025.
I 30 migliori album italiani del 2025 - De Simone, Consoli, I Cani, Baustelle, Corsi, Thiele, La Niña hanno pubblicato ottimi dischi. rollingstone.it
BEST ALBUMS 2025: i migliori dischi italiani del 2025 - Andiamo dritti al sodo: non nascondiamo quel certo scoramento che ci prende da qualche anno a questa parte quando è il momento di farci spazio tra le uscite discografiche italiane nel tentativo di abb ... impattosonoro.it
I migliori album del 2025 - Una liberissima selezione degli album usciti quest'anno che ci sono piaciuti di più. rivistastudio.com
I 7 migliori dischi INDIE ITALIANI (dopo il 2000)
I 25 migliori album del 2025. Alvise Salerno firma la classifica definitiva di All Music Italia. Siete d'accordo con le nostre scelte Qual è il vostro podio dell'anno Leggi l'articolo su allmusicitalia.it - facebook.com facebook
I 25 migliori album di Natale di tutti i tempi x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.