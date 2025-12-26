I manifesti con Giorgia Meloni e Hitler a Bolzano
Sulla vetrina di un negozio di attrezzature sportive di Bolzano viene esposto un manifesto che ritrae Giorgia Meloni con le fattezze di Adolf Hitler. «È stato trasformato dal titolare in un mini centro sociale con manifesti contro i decreti Sicurezza del governo», dice il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì. «È stato affisso proprio all’ingresso dei frequentatissimi mercatini di Natale. Una messa in scena di cattivissimo gusto, segno di fanatismo ideologico contro la premier. I manifesti sono stati strappati a seguito della protesta dei cittadini. Contro queste infamie va dichiarata tolleranza zero», conclude il coordinatore FdI del Trentino Alto Adige. 🔗 Leggi su Open.online
