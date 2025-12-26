Predappio (Forlì), 26 dicembre 2025 – Tra pubblico e privato, tra apertura e chiusura, con il nome dell’ingombrante vecchio proprietario (o inquilino) pronto a tornare fuori. La maggior parte degli immobili riconducibili a Benito Mussolini sono nella natìa Predappio e dintorni. E ciascuno ha una storia nella storia. Quando Predappio si chiamava ancora Dovìa. Nel 1883, Predappio si chiamava ancora Dovìa (ed era una frazione del borgo che oggi ha il nome di Predappio Alta): il futuro Duce nacque in una casetta in pietra, dove c’era anche l’officina del padre Alessandro, fabbro (e socialista). In realtà, Benito crebbe nel cuore della borgata, dove ancora oggi svetta palazzo Varano: l’antica scuola elementare, dove la madre Rosa insegnava e, come tale, aveva diritto a un appartamento per la famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I luoghi di Mussolini, dalla casa natale alla Rocca: un passato ingombrante

È ufficiale. Dopo cento anni, il Comune di Salò ha finalmente revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, nel luogo simbolo del fascismo più feroce e sanguinario. Con 12 voti a favore e 3 contrari (indovinate di chi) è stata scritta una piccola, grande - facebook.com facebook