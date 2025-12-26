I doni dei vigili del fuoco ai bambini ricoverati al Goretti
Ancora un gesto di solidarietà, in occasione del Natale, per i piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria. Proprio nella giornata del 25 dicembre il personale operativo dei vigili del fuoco del comando di Latina si è recato all'ospedale Santa Maria Goretti per portare doni e sorrisi ai pazienti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Latina, Natale di sorrisi in Pediatria: i Vigili del Fuoco portano doni ai piccoli ricoverati
Leggi anche: I Vigili del Fuoco illuminano la Pediatria: doni ai bambini e solidarietà al personale sanitario
I Vigili del Fuoco incontrano i piccoli degenti del reparto pediatria dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano; Crema, i vigili del fuoco portano doni ai bambini; ?? Natale in corsia: i pompieri di Lecco portano doni e sorrisi ai bambini dell'ospedale Manzoni; Grosseto, un carico di doni dai vigili del fuoco in pensione.
I Vigili del Fuoco consegnano doni ai bambini in Pediatria - Nella Vigilia di Natale, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Lentini hanno illuminato il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Lentini con una visita piena di calore e solidarietà, consegnando ... siracusanews.it
Natale speciale con i vigili del fuoco di Peschiera per i i piccoli pazienti del Policlinico - Nel reparto di Pediatria del Policlinico San Donato, la mattina di Natale non è arrivata con il suono delle sirene, quelle dei mezzi dei vigili del fuoco volontari di Peschiera Borromeo. ilcittadino.it
Babbo Natale si cala dal camino dei vigili del fuoco con un carico di doni per i bambini. Successo per la raccolta fondi - Si è svolta nella sede del comando dei vigili del fuoco di Udine la tradizionale festa di Natale, ... msn.com
FERMO - Il "Babbo Natale" dei Vigili del Fuoco ieri è arrivato "dal cielo" per consegnare doni ai bambini ricoverati in Pediatria. E come se non bastasse, donazione del 115 per il reparto nel nuovo ospedale di Campiglione di Fermo - facebook.com facebook
Latina, Natale di sorrisi in Pediatria: i Vigili del Fuoco portano doni ai piccoli ricoverati ilfaroonline.it/2025/12/25/lat… #news #notizie #cronaca x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.