I culattoni tutti insieme | la frase rivolta alla curia romana in diretta su Vatican News – Il video

La frase «I culattoni, tutti insieme» mentre sullo schermo scorrono le immagini della curia romana si ascolta distintamente al secondo 56 del video, un estratto di Vatican News in attesa dell’arrivo di Papa Leone XIV. Secondo il blog Silere non possum la pronuncia monsignor Marco Agostini mentre in quel momento nell’ Aula della Benedizione il Sacro Collegio, arcivescovi e vescovi, e l’intera macchina curiale erano raccolti in attesa dell’arrivo del Pontefice. Il blog di Marco Felipe Perfetti racconta che Agostini, presbitero della diocesi di Verona, è conosciuto perché ha continuato a celebrare la Santa Messa Vetus Ordo. 🔗 Leggi su Open.online

