I criceti possono mangiare la frutta secca? Come dargliela e quali sono i benefici

I criceti possono mangiare la carne? Quali sono le fonti proteiche più sicure - I criceti sono onnivori e possono mangiare carne, ma in casa non ne hanno bisogno. msn.com

Quali semi possono mangiare i criceti? - I criceti, con diverse specie, sono sempre più diffusi come animali da compagnia, eppure si tende ancora troppo spesso a sottovalutarli commettendo un grosso errore: considerarli mangiatori esclusivi ... fanpage.it

I criceti sono onnivori, quindi in teoria possono mangiare carne. In realtà, se hanno una dieta varia e bilanciata a base vegetale, non ne hanno bisogno. Semi, verdure, erbe, foglie e un buon pellet specifico bastano a coprire tutte le necessità alimentari dei cric - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.