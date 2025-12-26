Non sono moltissimi i concorrenti che in quindici anni di Masterchef Italia hanno scelto la strada della cucina professionale dopo il talent show televisivo: ecco che fine hanno fatto quelli che più hanno lasciato il segno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I concorrenti di Masterchef Italia che ce l’hanno fatta: avremmo scommesso su di loro?

Leggi anche: “Donne che ce l’hanno fatta”. Consegnati i riconoscimenti

Leggi anche: Donne che ce l’hanno fatta. La presidente di Alaus premiata a Pavia: "Momento emozionante"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

MasterChef 2026, ecco chi sono i concorrenti dell'edizione 15. FOTO; Chi sono, uno per uno, i 20 concorrenti di MasterChef 2026: vita per vita, sogno per sogno; MasterChef Italia 15: ecco chi sono i 20 concorrenti della nuova edizione; MasterChef 15: la masterclass è completa, ecco i genovesi.

MasterChef 15, la terza serata celebra le grandi famiglie della ristorazione, poi due eliminazioni - Il livello dei concorrenti è altissimo, ma si gioca tanto di ... repubblica.it