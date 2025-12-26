I centri commerciali aperti a Roma il 26 dicembre 2025 | ecco dove andare

Le festività natalizie proseguono e, nel giorno di Santo Stefano, molti romani approfittano del tempo libero per fare acquisti o trascorrere qualche ora nei centri commerciali. Non tutte le strutture, però, sono operative: alcune restano chiuse, mentre altre aprono con orari regolari o prolungati. Leggi anche: — Saldi invernali Roma 2026: quando iniziano e cosa sapere Prima di mettersi in viaggio, è sempre consigliabile verificare eventuali aggiornamenti sui siti ufficiali dei singoli centri. Di seguito, l’elenco delle aperture confermate a Roma oggi 26 dicembre 2025. Centri commerciali aperti a Roma il 26 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Funweek.it Leggi anche: I centri commerciali aperti a Roma il 24, 25 e 26 dicembre 2025: ecco dove andare Leggi anche: I centri commerciali aperti a Roma il 24, 25 e 26 dicembre 2025: ecco dove andare Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Regali dell'ultimo minuto e shopping. Tutti i centri commerciali aperti a Roma a Natale; Centri commerciali aperti a Natale a Roma: orari 24, 25, 26 dicembre e Capodanno; Supermercati a Natale e Capodanno, le catene e i centri commerciali aperti: mappe d'Italia da cliccare per andare sul sicuro; Roma, supermercati e centri commerciali aperti il 24, 25 e 26 dicembre: l’elenco dei punti vendita. I centri commerciali aperti a Roma il 26 dicembre 2025: ecco dove andare - Le festività natalizie proseguono e, nel giorno di Santo Stefano, molti romani approfittano del tempo libero per fare acquisti o trascorrere qualche ora ... funweek.it

I centri commerciali aperti a Roma il 24, 25 e 26 dicembre 2025: ecco dove andare - Le festività natalizie sono nel vivo e, tra regali dell’ultimo minuto e spese improvvise per il pranzo di Natale o il cenone della Vigilia, molti romani ... funweek.it

Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano 2025 a Roma - La maggior parte dei supermercati e dei centri commerciali di Roma chiudono per Natale, il 25 dicembre, e Santo Stefano, 26 dicembre ... fanpage.it

Lavorare nei supermercati, centri commerciali e negozi in generale durante il periodo natalizio è lavoro usurante e come tale dovrebbe essere indennizzato. - facebook.com facebook

... c'e' chi va per centri commerciali e chi preferisce andare per sentieri #manutenzione #sentierocai #cai815 Orvieto x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.