Siamo andati a selezionare alcuni outfit nuovi di zecca indossati dalle royal nel corso dell'anno in occasioni di gala. Ci siamo proiettati nel futuro scommettendo sulla loro capacità di rimanere nella storia. Cosa resterà di certi look? Non lo sappiamo ancora ma intanto rivediamoli insieme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I 15 abiti da gran sera più memorabili sfoggiati da regine, principesse e duchesse nel 2025

Leggi anche: I 15 abiti da gran sera più memorabili sfoggiati da regine, principesse e duchesse nel 2025

Leggi anche: Le borse iconiche amate da principesse e regine

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I 15 abiti da gran sera più memorabili sfoggiati da regine, principesse e duchesse nel 2025; Fotogrammi di moda italiana a Tunisi: dagli anni ’50 l’Italia che veste il cinema internazionale; Esce dal negozio con 300 euro di abiti non pagati, arrestato 34enne; Sabato shopping Speciale Capodanno: i consigli del 20 dicembre.

Dolce&Gabbana, armonici contrasti tra jeans e abiti da gran sera - Suggerisce molte riflessioni il percorso fatto in 40 anni da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che ieri hanno portato in passerella la collezione uomo Paparazzi, nome spiegato da uno dei più originali ... ilsole24ore.com

Caramelle e abiti distribuiti dai volontari del Centro servizi volontariato (Csv). Un gruppo musicale ha proposto brani della tradizione natalizia e grandi classici - facebook.com facebook