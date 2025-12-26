di Dario Bartolucci Humanes Inter, si chiude dopo due anni e mezzo l’esperienza in nerazzurro: da gennaio sarà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Si è conclusa in maniera improvvisa l’avventura all’Inter di Hugo Humanes. L’attaccante spagnolo ha deciso di tornare in patria e, a partire da gennaio, diventerà ufficialmente un nuovo calciatore dell’ Atletico Madrid. Una scelta maturata dopo due anni e mezzo vissuti tra luci e ombre nel settore giovanile nerazzurro, senza particolari rimpianti da entrambe le parti. Arrivato a Milano nell’estate del 2023 dal Real Madrid, con cui aveva attraversato tutte le categorie del vivaio segnando oltre cento gol complessivi, Humanes si era presentato a Interello accompagnato da grande curiosità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Humanes Inter, ritorno in Spagna: dall’Inter all’Atletico Madrid tra aspettative e rimpianti

Leggi anche: Calciomercato Inter, accordo con l’Atlético Madrid: Hugo Humanes pronto a dire addio al vivaio nerazzurro

Leggi anche: Barella prima di Atletico Madrid-Inter: «Similitudini tra Milan e Atletico, ma servono i gol»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Inter, Humanes all'Atletico Madrid: Correa può lasciare il Botafogo per il San Paolo, Puscas verso il ritorno in Romania; Un talento del vivaio lascia l'Inter per accasarsi all'Atlético Madrid: tutti i dettagli; Inter, la conferma di Romano: Accordo con l'Atletico; Romano: Humanes lascia l'Inter: trovato l'accordo con l'Atletico Madrid.

Inter, Buchanan torna al Villarreal: nel weekend le visite mediche. Le cifre dell'affare - La missione dei nerazzurri è quella di vendere calciatori che non fanno parte del progetto di ... calciomercato.com

Humanes dall'Inter all'Atletico Madrid: quello che poteva essere e non è stato x.com

Due anni e mezzo dopo aver lasciato la cantera del Real Madrid per quella dell’Inter, Hugo Humanes è pronto a fare ritorno in Spagna. Il giovane spagnolo, nato nel 2007, ha trovato un accordo con l’Atletico Madrid e si prepara a un nuovo capitolo della sua c - facebook.com facebook