Humanes Inter dalle grandi promesse al ritorno in Spagna | cosa non ha funzionato
Inter News 24 Humanes Inter, due anni e mezzo tra aspettative altissime, cambi ruolo e una crescita mai compiuta: il talento lascia il settore giovanile. Si è conclusa in modo improvviso l’avventura all’Inter di Hugo Humanes. L’attaccante spagnolo classe 2007 ha scelto di tornare in patria e, a partire da gennaio, sarà ufficialmente un nuovo calciatore dell’ Atlético Madrid. Una decisione che mette fine a una parentesi durata due anni e mezzo, iniziata con enormi aspettative e chiusa senza veri rimpianti, soprattutto per l’impatto lasciato nel vivaio nerazzurro. Il percorso di Humanes a Milano prende forma nell’estate del 2023, quando l’Inter decide di puntare su di lui prelevandolo dal Real Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com
