Non accenna a rallentare la produzione creativa di Roberta Giallo, cantautrice marchigiana d’adozione bolognese, artista multiforme e indipendente che da anni porta avanti un percorso personale, fuori dagli schemi e senza filtri. A due mesi dall’uscita del suo quinto album “ORKO INGORDO – canzoni scongelate”, la cantautrice torna a sorprendere con un nuovo singolo inedito: “Ho fatto l’amore per pietà”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 26 dicembre. La data non è casuale: coincide con il compleanno dell’artista, che sceglie di trasformarlo in un piccolo rito condiviso con chi la segue, rinnovando l’idea di una pubblicazione costante e “senza soste”, fedele a un’urgenza creativa che, per Roberta Giallo, è quasi una forma di necessità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Ho fatto l’amore per pietà”: il nuovo brano “shock” di Roberta Giallo esce il 26 dicembre

Leggi anche: Il liscio canta per la pace: arriva il nuovo brano di Natale dei Santa Balera con Roberta Cappelletti

Leggi anche: Nonni, tesoro d’amore: il nuovo brano di SuperCantaBimbi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ho Fatto L’Amore Per Pietà Ho fatto l’amore per pietà e non è una bugia non è una fantasia alle volte la generosità ti porta dove l’anima serenamente medita… •RG• Dal 26 dicembre, giorno del mio compleanno, il mio nuovo singolo… - facebook.com facebook