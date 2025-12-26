Hjulmand Juventus l’operazione si fa tremendamente in salita | l’ultimo ostacolo che complica e non poco il lavoro della dirigenza bianconera
Hjulmand Juventus, il Marsiglia ha alzato un muro che rende la trattativa per il centrocampista danese una vera impresa. Tutti gli aggiornamenti. La ricerca di un rinforzo di spessore per la linea mediana continua a essere una priorità assoluta per la dirigenza della Juventus, che sta scandagliando il mercato europeo alla ricerca del profilo ideale da regalare a Spalletti. Tra i nomi che figurano con maggiore insistenza sul taccuino di Comolli c’è quello di Morten Hjulmand, ex capitano del Lecce e attuale pilastro dello Sporting Lisbona. Tuttavia, le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà gettano ombre pesanti sulla fattibilità dell’operazione, descrivendo uno scenario decisamente complesso per la sessione invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
