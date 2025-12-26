Hjulmand Juventus l’operazione si fa tremendamente in salita | l’ultimo ostacolo che complica e non poco il lavoro della dirigenza bianconera

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hjulmand Juventus, il Marsiglia ha alzato un muro che rende la trattativa per il centrocampista danese una vera impresa. Tutti gli aggiornamenti. La ricerca di un rinforzo di spessore per la linea mediana continua a essere una priorità assoluta per la dirigenza della  Juventus, che sta scandagliando il mercato europeo alla ricerca del profilo ideale da regalare a Spalletti. Tra i nomi che figurano con maggiore insistenza sul taccuino di Comolli c’è quello di  Morten Hjulmand, ex capitano del Lecce e attuale pilastro dello Sporting Lisbona. Tuttavia, le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato  Alfredo Pedullà  gettano ombre pesanti sulla fattibilità dell’operazione, descrivendo uno scenario decisamente complesso per la sessione invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

hjulmand juventus l8217operazione si fa tremendamente in salita l8217ultimo ostacolo che complica e non poco il lavoro della dirigenza bianconera

© Juventusnews24.com - Hjulmand Juventus, l’operazione si fa tremendamente in salita: l’ultimo ostacolo che complica e non poco il lavoro della dirigenza bianconera

Leggi anche: Mercato Juventus, il nuovo esterno può arrivare direttamente dalla Serie A! Ecco il nome che stuzzica e non poco la dirigenza bianconera

Leggi anche: Hjulmand alla Juve: colpo rimandato a giugno? C’è un aspetto che complica fortemente gli incastri per gennaio. Di cosa si tratta

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

hjulmand juventus l8217operazione faCalciomercato Juventus, per il centrocampo si pensa sempre a Hjulmand - Sì, perché la Juve pensa anche alla sessione estiva, e il nome grosso nel mirino per il centrocampo ... news-sports.it

Mercato Juventus, si lavora sul centrocampo: torna di moda Hjulmand - La Juventus è pronta a muovere le prime pedine per rafforzare il centrocampo, cuore nevralgico del progetto targato Spalletti. it.blastingnews.com

hjulmand juventus l8217operazione faJuventus, Comolli sogna due colpi in entrata: rivoluzione a centrocampo - Con l'obiettivo di rafforzare il centrocampo della Juventus, Comolli ha inserito altri due nomi all'interno della sua lista della spesa. newsmondo.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.