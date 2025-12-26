Winston Churchill batte Adolf Hitler: non solo nella Seconda Guerra Mondiale, ma anche nell’arte. Il prezzo record di un milione e mezzo di dollari che a un’asta canadese è stato battuto per un paesaggio marocchino dipinto dal primo ministro britannico nei suoi ultimi anni polverizza infatti ogni incasso mai realizzato per le opere d’arte del Führer - e non è neanche il suo massimo. Nel 2009, quando la casa d’aste Mullock dello Shropshire vendette 15 quadri di Hitler arrivò appena a un totale di 120.000 dollari, e un’altra asta di Ludlow, sempre della stessa Contea britannica, si fermò a 100.000 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hitler surclassato da Churchill: un caso da 1,5 milioni di dollari

