Battendo i Rangers per 2-1, gli Hearts hanno consolidato la loro posizione in testa alla classifica del campionato scozzese con sei punti di margine sul Celtic che però deve recuperare una partita. E’ stato quindi un Natale da ricordare per i tifosi della squadra guidata da Derek McInnes che ora si appresta a giocare un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Hibernian-Hearts (sabato 27 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche: Hibernian-Hearts (sabato 27 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Nottingham Forest-Manchester City (sabato 27 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Meno di tre gol al City Ground

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calcio in tv: le partite di sabato 27 dicembre; Sport in tv oggi (sabato 27 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Dove vedere Udinese-Lazio e Pisa-Juventus, lo sport in tv del 27 dicembre; Hibernian-Hearts (sabato 27 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici.

Calcio in tv: le partite di sabato 27 dicembre - Sul canale 60 del digitale terrestre va in scena la Coppa d’Africa. msn.com