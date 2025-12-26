Hibernian-Hearts sabato 27 dicembre 2025 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Battendo i Rangers per 2-1, gli Hearts hanno consolidato la loro posizione in testa alla classifica del campionato scozzese con sei punti di margine sul Celtic che però deve recuperare una partita. E’ stato quindi un Natale da ricordare per i tifosi della squadra guidata da Derek McInnes che ora si appresta a giocare un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

hibernian hearts sabato 27 dicembre 2025 ore 13 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Hibernian-Hearts (sabato 27 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Nottingham Forest-Manchester City (sabato 27 dicembre 2025 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Parma-Fiorentina (sabato 27 dicembre 2025 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Hibernian FC - Heart of Midlothian | pronostico & migliori quote | 27.12.2025.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.