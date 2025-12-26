Il regista Zack Snyder, nella giornata di Natale, ha condiviso gli scatti che hanno convinto i vertici di Warner Bros ad affidargli l'iconica parte. Zack Snyder, facendo un regalo di Natale ai suoi follower, ha condiviso online le foto che hanno permesso a Henry Cavill di ottenere l'iconico ruolo di Superman. Il regista ha infatti svelato le immagini che mostrano l'attore mentre indossa il costume di Christopher Reeve. Le foto di Cavill che hanno convinto i vertici della Warner Il filmmaker ha svelato che, mentre stava cercando di convincere i vertici di Warner Bros che era l'attore giusto per la parte, ha fatto indossare a Henry Cavill il costume originale che era stato creato per Christopher Reeve in occasione delle riprese di Superman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Henry Cavill ha ottenuto il ruolo di Superman grazie alle foto in cui indossa il costume di Christopher Reeve

Leggi anche: Zack snyder svela immagine esclusiva di henry cavill come superman

Leggi anche: Henry Cavill torna nei panni di Superman... ma solo nello scatto inedito di Zack Snyder

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Incontra il fidanzato di Olivia Rodrigo tra le voci sulla rottura – Vita a Hollywood.

Henry Cavill ha ottenuto il ruolo di Superman grazie alle foto in cui indossa il costume di Christopher Reeve - Il regista Zack Snyder, nella giornata di Natale, ha condiviso gli scatti che hanno convinto i vertici di Warner Bros ad affidargli l'iconica parte. movieplayer.it