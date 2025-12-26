Hegsteh | Nigeria uccisi terroristi Isis

2.01 "L'Africom ha condotto un attacco su richiesta delle autorità nigeriane nello Stato di Sokoto, uccidendo diversi terroristi dell'Isis". Così su X il Comando militare Usa in Africa (Us Africa Command). "Gli ttacchi letali contro l'Isis-si legge-dimostrano la forza del nostro esercito e il nostro impegno nell'eliinare le minacce terroristiche contro gli americani, in patria e all'estero". Il capo del Pentagono,Hegseth su X:"Il presidente è stato chiaro: l'uccisione di cristiani innocenti in Nigeria deve finire". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

