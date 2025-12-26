Hayden Paddon è campione australiano rally

Gli è bastato un terzo posto nella prova conclusiva in Tasmania, con base a Burnie, per consegnare matematicamente il campionato nelle mani del duo neozelandese. Una gara affrontata senza l’ossessione del risultato assoluto. Il titolo conquistato da Hayden Paddon e John Kennard nell’EROAD Australian Rally Championship 2025 va ben oltre il semplice successo sportivo. È . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

