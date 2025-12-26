Quante persone oggi utilizzano ancora un indirizzo Gmail creato durante l’adolescenza, magari con soprannomi improbabili o riferimenti che oggi risultano poco professionali? Fino a questo momento, l’unica soluzione era rassegnarsi o creare un account da zero, perdendo anni di messaggi, foto e abbonamenti. Tuttavia, Google ha finalmente deciso di abbattere questo storico muro tecnologico, introducendo una funzione che permette di modificare il proprio nome utente @gmail.com mantenendo l’account completamente intatto. La notizia è trapelata attraverso un aggiornamento silenzioso delle pagine di assistenza tecnica di Big G. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Hai un indirizzo Gmail imbarazzante? Ora puoi cambiarlo mantenendo tutto intatto

Leggi anche: Modificare indirizzo Gmail senza perdere dati: la svolta di Google

Leggi anche: Cambiare indirizzo Gmail è possibile, la svolta di Google: chi può farlo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La lunga attesa per cambiare il tuo indirizzo Gmail potrebbe presto finire; Taylor Swift si sentiva come un idiota piangeva sul palco durante l'ultimo spettacolo dell'Eras ??Tour a Toronto: Imbarazzante.

Svolta storica per Gmail: Google ti farà cambiare indirizzo senza perdere nulla x.com

Mi scrivono al mio indirizzo di posta lamaestranonsitocca@gmail.com: “nella mia scuola si dice di me che lavoro solo per percepire lo stipendio e non avrei cuore per i bambini perché non faccio progetti per loro” e io le ho risposto: Carissima collega GL, fare c - facebook.com facebook