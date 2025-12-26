Haaland posta una foto sulla bilancia e dice a Guardiola | Tutto bene

Erling Haaland ha pubblicato oggi sui social media una foto che lo ritrae in piedi su una bilancia, con la scritta “tutto bene”, in riferimento all’avvertimento di Pep Guardiola riguardo all’aumento di peso dei suoi giocatori durante il periodo natalizio. Cosa aveva detto Guardiola. Prima della pausa di tre giorni concessa Pep è stato chiaro. Chi sarebbe stato oltre il suo peso abituale sarebbe stato escluso dal match di sabato contro il Nottingham Forest. “Il calendario è così fitto che i giocatori hanno bisogno di rilassarsi, avranno le gambe fresche quando inizierà la partita. Ma ciascuno ha un peso da rispettare, e al loro rientro sarò lì per controllare quanti chili hanno preso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

