Guerra in Ucraina Zelensky | Decisioni prima del nuovo anno Domenica l' incontro con Trump a Mar-a-Lago

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida a Mar-a-Lago domenica 28 dicembre. «Abbiamo un programma ampio e l’incontro si terrà questo fine settimana, credo domenica, in Florida, dove vedremo il presidente Trump.», ha detto il leader ucraino alla stampa, come riporta Rbc-Ucraina. «Discuteremo delle garanzie di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

guerra in ucraina zelensky decisioni prima del nuovo anno domenica l incontro con trump a mar a lago

© Feedpress.me - Guerra in Ucraina, Zelensky: "Decisioni prima del nuovo anno". Domenica l'incontro con Trump a Mar-a-Lago

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: "Decisioni prima del nuovo anno". Domenica l'incontro con Trump a Mar-a-Lago

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: "Prossimamente incontrerò Trump. Decisioni prima del nuovo anno"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Asset russi, al vertice spunta un piano B. Zelensky incalza sui fondi. Trump: Kiev si muova - Confronto al Consiglio europeo su nuova bozza per asset; Guerra Ucraina Russia, Zelensky al Consiglio Ue: Senza aiuti non ci restano difese; Guerra in Ucraina, Zelensky incontrerà Trump domenica a Mar-a-Lago. Putin vuole tutto il Donbass; Le notizie di giovedì 18 dicembre sul conflitto in Ucraina.

guerra ucraina zelensky decisioniGuerra in Ucraina, Zelensky: incontrerò Trump, decisioni prima del nuovo anno - Le tensioni continuano con attacchi russi contro infrastrutture e vittime nelle regioni ucraine durante le festività natalizie ... ilsole24ore.com

guerra ucraina zelensky decisioniIl Cremlino: "Zelensky incivile e inadeguato per soluzione diplomatica della guerra in Ucraina" - "Le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky fanno sorgere il dubbio se sia in grado di prendere decisioni adeguate per una risoluzione pacifica del ... msn.com

guerra ucraina zelensky decisioniGuerra Ucraina Russia, Mosca: "Zelensky pieno d’odio per Putin, è inadeguato". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Zelensky pieno d’odio per Putin, è inadeguato'. tg24.sky.it

Aggiornamento notizie 30 novembre! MENO DUE NAVI IN RUSSIA! LITUANIA SOTTO ATTACCO? Trump chiude ...

Video Aggiornamento notizie 30 novembre! MENO DUE NAVI IN RUSSIA! LITUANIA SOTTO ATTACCO? Trump chiude ...

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.