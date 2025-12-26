Guerra in Ucraina Zelensky | Decisioni prima del nuovo anno Domenica l' incontro con Trump a Mar-a-Lago

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida a Mar-a-Lago domenica 28 dicembre. «Abbiamo un programma ampio e l'incontro si terrà questo fine settimana, credo domenica, in Florida, dove vedremo il presidente Trump.», ha detto il leader ucraino alla stampa, come riporta Rbc-Ucraina. «Discuteremo delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e delle decisioni che devono essere prese prima del nuovo anno».

Il Cremlino: "Zelensky incivile e inadeguato per soluzione diplomatica della guerra in Ucraina" - "Le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky fanno sorgere il dubbio se sia in grado di prendere decisioni adeguate per una risoluzione pacifica del ... msn.com

Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Zelensky pieno d’odio per Putin, è inadeguato". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Zelensky pieno d’odio per Putin, è inadeguato'. tg24.sky.it

