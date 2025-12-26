Gudmundsson Fiorentina la cessione a gennaio è sempre più probabile | quel club di Serie A insiste per avere l’islandese I dettagli

Gudmundsson Fiorentina, l’islandese resta una possibilità per la Roma durante il calciomercato invernale. La Viola è aperta alla cessione Il nome di Gudmundsson continua a circolare con insistenza nel panorama del calciomercato, confermandosi come uno dei profili più interessanti e chiacchierati degli ultimi mesi. L’attaccante islandese, reduce da stagioni di alto livello, è finito da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

