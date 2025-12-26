guastalla 17enne trovato con droga e un machete

Guastalla (Reggio Emilia), 26 dicembre 2025 – Le segnalazioni giunte ai carabinieri di Guastalla da alcuni cittadini su presunte attività di spaccio da parte di un giovane, hanno permesso di controllare e fermare un minorenne, trovato in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi nonché di un bilancino elettronico di precisione e di un machete della lunghezza di 60 centimetri, detenuto senza giustificato motivo. Il giovane, di 17 anni, è stato denunciato al Tribunale dei minori di Bologna per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

