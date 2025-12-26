Guardia Costiera il bilancio 2025 | operazioni controlli e sicurezza tra Ostia Fiumicino e Anzio

Roma, 26 dicembre 2025 – Tempo di bilanci per il Comandante del Compartimento marittimo di Roma C.V. (CP) Emilio Casale, da luglio al timone della Capitaneria di Porto di Roma, che con gli uffici dipendenti di Anzio, Torvajanica, Fregene e Ostia ha fatto registrare nel 2025, da poco terminato, lusinghieri risultati per il personale della Guardia Costiera. L’attività è stata prioritariamente orientata a garantire la costante prontezza operativa per la salvaguardia della vita umana in mare, alla vigilanza e tutela della sicurezza della navigazione e dei traffici marittimi, nonché alla tutela dei beni demaniali marittimi e dell’ambiente marino e costiero. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Fiumicino, cade nel porto canale: salvato dalla Guardia Costiera

Leggi anche: Cagnolino cade in acqua nel porto di Fiumicino: salvato dalla Guardia Costiera

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fiumicino, il bilancio 2025 della Capitaneria di Porto di Roma: sicurezza, soccorsi e tutela del mare; Fiumicino, il bilancio 2025 della Capitaneria di Porto di Roma; Natale sicuro, la guardia costiera sequestra 130 tonnellate di pesce in tutto il Paese: controlli e sanzioni anche a Pescara; Puglia, Guardia costiera: illeciti in calo nel 2025.

Guardia costiera, in Puglia quasi 8.800 controlli nel 2025: sanzioni per oltre 760mila euro - 800 controlli nel 2025: sanzioni per oltre 760mila euro BARI, 23 dicembre 2025 – Sono stati complessivamente 8. statoquotidiano.it