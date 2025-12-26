Guardia Costiera il bilancio 2025 | operazioni controlli e sicurezza tra Ostia Fiumicino e Anzio
Roma, 26 dicembre 2025 – Tempo di bilanci per il Comandante del Compartimento marittimo di Roma C.V. (CP) Emilio Casale, da luglio al timone della Capitaneria di Porto di Roma, che con gli uffici dipendenti di Anzio, Torvajanica, Fregene e Ostia ha fatto registrare nel 2025, da poco terminato, lusinghieri risultati per il personale della Guardia Costiera. L’attività è stata prioritariamente orientata a garantire la costante prontezza operativa per la salvaguardia della vita umana in mare, alla vigilanza e tutela della sicurezza della navigazione e dei traffici marittimi, nonché alla tutela dei beni demaniali marittimi e dell’ambiente marino e costiero. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
