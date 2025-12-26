GTA VI sarà woke? Il rumor sulle parate Pride e perché sta facendo impazzire mezzo internet

È un rumor che ha triggerato i nemici del woke, corrente di pensiero che infastidisce tanto a destra (soprattutto a destra, dove si annidano i nemici del politically correct) quanto a sinistra (dove ci sono i Rizzo che più di sinistra non sono ma ci sono anche coloro i quali ritengono che le lotte per i diritti sociali minino la lotta di classe). Nelle ultime settimane sta girando con una certa insistenza una voce: Grand Theft Auto VI potrebbe includere parate Pride e, più in generale, una maggiore rappresentazione LGBTQ+ dentro il suo mondo di gioco. Il classico mix perfetto per far partire la giostra: clip su YouTube, thread su Reddit, post sui social, reazioni indignate “a prescindere” e l’immancabile contatore di gente che non ci giocherà mai più (spoiler: ci giocherà comunque). 🔗 Leggi su Esports247.it

