Green pass e obbligo vaccinale sono costituzionali Tampone ogni 2 giorni? Legittimo non causa sofferenze fisiche

Alcune disposizioni adottate durante la gestione dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 sono finite all’esame della Corte costituzionale. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Catania, che ne metteva in discussione la legittimità. Al centro del dibattito, due decreti-legge: il n. 127 del 21 settembre 2021 e il n. 1 del 7 gennaio 2022. Entrambi contenevano misure relative al possesso del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro e, in uno dei due casi, all’obbligo vaccinale per chi aveva superato i cinquant’anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

